Educação: Baririense participa de projeto científico com universitários americanos

A jovem baririense, Lívia Slompo Felippe, 21, estudante de Biologia, participou de mais um projeto científico no litoral de São Paulo. Desta vez, ela integrou grupo de estudantes da Unesp e da Virginia Commonwealth University (VCU), dos Estados Unidos, que estiveram imersos nos ecossistemas costeiros paulistas.

Nas férias de janeiro, Lívia realizou estágio científico na Fundação Projeto Tamar Ubatuba, que atua na conservação das tartarugas marinhas há mais de 40 anos, realizando o trabalho em três frentes: conservação, pesquisa e inclusão social.

No recesso do meio do ano, ela participou de iniciativa no campo da internacionalização inédita entre as duas instituições: o oferecimento de uma disciplina conjunta para estudantes de graduação e de pós-graduação assentada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

O programa “Biologia aquática: biodiversidade em ecossistemas costeiros”, desenvolvido e coordenado por docentes da Unesp e da VCU, foi aberto no dia 22 de julho no Câmpus do Litoral Paulista e previa 120 horas de trabalho de campo até 9 de agosto.

O grupo participou de incursões por vila de pescadores, manguezais, áreas de restingas, costões rochosos, comunidades quilombolas, praias do litoral sul e do litoral norte, enfim, uma apresentação da diversidade presente nos ambientes de Mata Atlântica ao longo da costa, de Cananeia a Ubatuba

Ao todo, participaram do programa da disciplina sete estudantes norte-americanos e 14 brasileiros, entre graduandos e pós-graduandos, além dos docentes coordenadores e de pós-doutorandos brasileiros.

As idas a campo foram iniciadas pelas cidades da Baixada Santista, com visitas a Santos, São Vicente, Guarujá e Cubatão, cidade em que conheceram a Vila dos Pescadores e as construções em palafitas erguidas nas regiões alagadiças, perto da divisa com Santos. O grupo ainda visitou a Estação Ecológica Jureia-Itatins, no litoral sul, e a cidade de Ubatuba, litoral norte. (Fonte: Unesp)