Educação: Alunos da Ephigênia recebem o cientista José Sérgio de Almeida

Terça-feira (25), alunos do Ensino Médio da EE Profª Ephigênia Cardoso Machado Fortunato, contaram com a presença do cientista baririense José Sérgio de Almeida.

Ele participou da primeira edição do projeto “Conversa com Especialista”, conduzido pela coordenadora geral, Vera Lúcia Pinheiro de Freitas Pallamin e pela coordenadora de linguagens, Andrea Alessandra Raymundo.

O cientista ministrou o tema “Letramento Científico” e trouxe embasamento e repertório para os estudantes realizarem a proposta de redação do mês de fevereiro, que tem, exatamente, este assunto.

Segundo a equipe escolar, José Sergio contou sobre sua infância e juventude em Bariri. Afirmou que curiosidade natural o fazia ler muito, o que despertou nele crescente vontade de aprender sempre mais, uma das características fundamentais para um cientista.

Ainda de acordo com os organizadores, além de trazer repertório e conhecimento aos alunos, a visita trouxe uma dose de motivação para os sonhos e Projeto de Vida dos alunos.

“A trajetória do cientista que saiu de Bariri e chegou a trabalhar em projetos colaborativos com a NASA, mostrou a nossos alunos que, além de sonhar, precisamos buscar construir caminhos para alcançar os nossos sonhos!”, comenta a coordenadora Vera.

Saiba mais sobre o cientista

José Sérgio de Almeida,70 anos, é um dos mais conceituados cientistas brasileiros. Formado engenheiro mecânico pela USP – Escola de Engenharia de São Carlos, São Carlos (SP), fez pós-graduação no ITA – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos (SP) e na Universidade Internacional do Espaço, Strasbourg, França. É Ph.D. em Engenharia Mecânica – Radiação Térmica, pela Universidade de Loughborough, Inglaterra.

Foi responsável pelo Laboratório de Simulação Espacial, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – Inpe desde sua implantação. Participou de testes de voo dos satélites brasileiros, e também os de cooperação internacional tais como o programa CBERS com a China, o Brasilsat com o Canadá e como coordenador na campanha de qualificação para lançamento e voo do satélite Aquarius/SAC-D com os EUA-Nasa e Argentina.

Foi coordenador das campanhas de testes ambientais para qualificação dos experimentos científicos da Missão Centenário em 2006 (primeiro astronauta brasileiro) para a Estação Espacial Internacional – ISS.

Foi presidente do Working Group on Space Simulation – American Institute of Aeronautics and Astronautics – AIAA, nos anos de 2019 e 2020.