Educação: Aluna da Escola Idalina é selecionada para intercâmbio no Canadá

A EE Profª Idalina Vianna Ferro de Bariri comemora mais uma seleção de estudante para o programa Prontos Pro Mundo, da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP). Desta vez é a aluna Lara dos Santos Lopes, da 1ª série do Ensino Médio.

Na primeira etapa de seleção, Ricardo de Santis, também aluno do Ensino Médio da Escola Idalina, integrava a lista de agraciados. Ambos vão fazer o intercâmbio no Canadá.

A iniciativa do Governo do Estado beneficia alunos da rede pública com viagens de intercâmbio a países de língua inglesa. Laura está entre os 500 estudantes selecionados para a segunda etapa do programa Prontos Pro Mundo

Segundo a equipe escolar, Laura obteve a vaga devido ao seu desempenho notável no Saresp/2023 e pela sua trajetória escolar na rede estadual de ensino.

A lista dos selecionados na segunda etapa do Prontos Pro Mundo foi divulgada dia 25 de fevereiro. Na região de Bauru, são 28 estudantes. A lista de seleção está publicada no portal do programa, em https://www.prontospromundo.educacao.sp.gov.br/