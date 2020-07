Confira desempenho das escolas locais no Enem 2019

Vinícius Freaza, diretor de inovação pedagógica da Evolucional: “escolas que apresentam bons resultados são aquelas que utilizam os resultados das avaliações realizadas ao longo do ano para estruturar o seu planejamento” – Divulgação

Conforme tabulação feita pela startup Evolucional com os dados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019, a Cooperativa Educacional de Bariri (Coeba) obteve o melhor desempenho entre as escolas de Bariri, Boraceia e Itaju (confira no quadro).

O colégio ficou na 440ª colocação entre todas as unidades do Brasil que constam no levantamento, num total de 19.598 escolas.

A escola Max Beny Macena, também particular, ficou na segunda colocação na microrregião e no 1.269º lugar no País. Segundo a Evolucional, o total de unidades que participaram do Enem é de 21,7% privadas e o restante, públicas.

Em relação à rede pública estadual, a escola Ephigênia Cardoso Machado Fortunato obteve o melhor desempenho, seguida da escola Idalina Vianna Ferro. Depois, vieram as escolas Edir Helen Sgavioli Faccioli, de Boraceia, e Erasto Castanho de Andrade, de Itaju.

Os resultados por escola do Enem 2019 podem ser conferidos no link: enem2019.evolucional.com.br

Critérios

A lista inclui todas as unidades que se enquadram nos critérios mínimos estabelecidos para tabulação, considerando apenas alunos que estavam cursando ou eram concluintes do Ensino Médio em 2019.

A Evolucional, que tabulou os dados brutos do Enem 2019, divulgados pelo Ministério da Educação, incluiu apenas candidatos que não zeraram em nenhuma das provas objetivas e na redação. A média da escola foi calculada se ao menos 10 alunos participaram do Enem.

De acordo com a Evolucional, startup que auxilia escolas com soluções pedagógicas baseadas em dados e evidências, e que aplica simulados do Enem em mais de 2.500 escolas brasileiras, 22% das escolas listadas na tabulação de 2018, ou seja, anterior a essa, prepararam seus alunos para a realização do exame por meio de um simulado oferecido pela empresa e que utiliza a Teoria de Resposta ao Item (TRI), a mesma do Enem, para corrigir e dar notas aos estudantes.

“Notamos ao longo do tempo que as escolas que apresentam bons resultados, e consequentemente bom posicionamento no Enem, são aquelas que utilizam os resultados das avaliações realizadas ao longo do ano para estruturar o seu planejamento e propor ações pedagógicas específicas, baseadas nas necessidades apontadas pelos dados. A partir dos resultados de simulados do Enem, por exemplo, é possível orientar cada aluno a estudar conteúdos que ele ainda não domina tão bem e que podem fazer a diferença em seu desempenho” afirma Vinícius Freaza, diretor de inovação pedagógica da Evolucional.

Enem 2020

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 será realizado nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021 (versão impressa) e nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021 (versão digital). As novas datas foram divulgadas pelo secretário-executivo do Ministério da Educação (MEC), Antonio Paulo Vogel, e o presidente do Inep, Alexandre Lopes, na quarta-feira (8).

Antonio Paulo Vogel afirmou que as novas datas do Enem 2020 foram definidas após vários diálogos com as secretarias estaduais de Educação e entidades representativas das instituições de ensino superior públicas e privadas. “Diante do cenário atual, buscamos uma solução técnica e encontramos uma data que melhor se adeque para a maioria dos participantes do Enem”, explicou Vogel.

Alexandre Lopes lembrou que mais da metade dos inscritos que responderam à enquete disponibilizada na última semana de junho, na Página do Participante, preferiu os meses de dezembro e janeiro. “A gente também está atendendo à necessidade desses alunos que votaram. Como dissemos desde o início, a enquete não seria o único parâmetro para a definição da data. Também ouvimos os secretários de Educação e demais representantes das entidades educacionais”, afirmou Lopes.

O presidente do Inep também destacou que o instituto está preparado para aplicar o exame em janeiro e que busca, junto ao Ministério da Economia, um aporte adicional de R$ 70 milhões para adequações de segurança contra o coronavírus.

Desempenho de escolas no Enem 2019

Posição no Brasil Escola Média com redação Média sem redação

440ª Coeba 664.02 627.13

1.269ª Max Beny Macena 630.60 616.75

5.853ª Ephigênia 532.45 507.16

6.823ª Idalina 523.12 504.36

9.770ª Edir 503.94 488.38

13.549ª Erasto 484.75 465.94

Levantamento da Folha de SP

Tradicionalmente, quem divulga o resultado por escola no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é o jornal Folha de São Paulo (link: www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/07/veja-o-desempenho-da-sua-escola-no-enem-2019.shtml).

Na consulta ao site do jornal aparece apenas a nota da Cooperativa Educacional de Bariri (Coeba) entre as unidades de ensino de Bariri, Boraceia e Itaju com alunos do ensino médio. Segundo o levantamento, a Coeba ficou na 357ª colocação no Brasil na prova objetiva e na 705ª posição na redação.

Na própria reportagem consta que a tabulação excluiu escolas com menos de dez participantes no exame e/ou aquelas em que menos de 50% do total de estudantes fez a prova. Segundo a Folha, a metodologia seguiu o mesmo critério que o MEC usava em anos anteriores.

Na escola Idalina Vianna Ferro, por exemplo, havia no ano passado 164 estudantes do 3º ano do ensino médio. Efetivamente, prestaram a prova 75 alunos (45%).