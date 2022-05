Bariri: Projeto da Escola Ephigênia irá premiar duas mães de alunos

Em continuidade ao projeto Vitrine da PEI, de empreendedorismo juvenil, da Escola Estadual Professora Ephigênia Cardoso Machado Fortunato, será realizado nesta semana o concurso para o Dia das Mães, intitulado Dia de Rainha.

O trabalho é desenvolvido pelas professoras Ana Paula Frigato e Priscila Fernanda Canassa.

Nessa ação, as mães da unidade de ensino concorrem, entre os dias 2 e 6 de maio, a um dia com vários presentes. Alguns comerciantes da cidade se envolveram na causa e contribuíram para o concurso.

Para participar, é preciso ser mãe de aluno da escola Ephigênia. Elas enviarão as fotos para serem postadas no Facebook oficial da escola. A foto mais curtida será a vencedora.

A mãe contemplada irá ganhar corte, tintura e escova da cabeleireira Maria Rosa, design de unhas: pé e mão de Giulia Machado, vestido da Loja da Rosinha, rasteirinha com pedrarias de A&D Calçados, ensaio com a mamãe com direito a making off de Gênesis Foto e Vídeo e almoço no Dia das Mães com direito a acompanhante do Restaurante La Bamba.

Também será premiada a segunda mãe mais votada, com vale-compra no valor de R$ 50,00 de Vilma Modas, uma clutch da Moça Brasil, unhas feitas com Luci Design de Unhas e dois convites para a Casa do Flashback no dia 14 de maio.

As ganhadoras serão divulgadas na sexta feira (6), às 18 horas.