Bariri: Professores da rede municipal participam de capacitação

Os professores da rede municipal de Bariri retornaram às atividades no dia 29 de janeiro, participando da palestra “Viver é mais que existir”. A atividade foi ministrada pelo palestrante Sérgio de Oliveira, em parceria com a FTD – Sistema de Ensino.

Já no dia 30 de janeiro os docentes se reuniram nas escolas para planejarem o começo deste ano letivo.

No dia 31 foi a vez dos alunos retornarem às atividades. Logo nos primeiros dias, os estudantes receberam seus kits de material escolar e as apostilas.

