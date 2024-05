Bariri: Banda Regina Letz Gou lança ‘Tributo CPM 22’

A banda baririense Regina Letz Gou apresenta o projeto “Tributo CPM 22” na quarta-feira (8) no canal do YouTube. O vídeo, que é fruto da Lei de Incentivo Paulo Gustavo, traz a versão de “Tarde de Outubro” e de “Um Minuto Para o Fim do Mundo”, duas faixas icônicas do grupo liderado por Fernando Badauí. Confira: https://www.youtube.com/watch?v=Gy0ccykrXHA&feature=youtu.be

“CPM 22 é uma das bandas do rock nacional, que fizeram, e fazem ainda, muita diferença na vida das pessoas e na cultura musical e artística do país. Muitas pessoas se interessaram em aprender a tocar algum instrumento após ouvir CPM 22 como, por exemplo, o nosso baterista Valdir”, comenta o vocalista Gabriel Oliveira.

A gravação foi realizada no Dr Sound Studio, em Bariri, sob orientação do experiente produtor musical, Marco Lambert. Além das releituras, o projeto inclui um show beneficente na Associação Escolinha de Skate de Bariri, que será realizado no dia 14 de julho, em celebração ao Dia Mundial do Rock (13 de julho).

A banda é formada por Gabriel Oliveira (vocal), Daniel Brasil (contrabaixo), Eraldo Santorsula (guitarra) e Valdir Sigueira Jr. (bateria). Junto, o grupo se apresenta desde 2023 por toda a região do centro-oeste paulista. Acompanhe a banda pelo o Instagram: @reginaletzgou