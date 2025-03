Bariri: Educação abre processo seletivo para contratação temporária

A Diretoria de Educação e Cultura da Prefeitura de Bariri está com as inscrições abertas para processo seletivo simplificado para candidatos à contratação temporária na função de professor de Ensino Fundamental II (Ciências e Língua Inglesa) e para professor de Educação Básica II (Educação Especial), no ano letivo de 2025.

As inscrições vão até dia 31 de março, segunda-feira. Para participar, os candidatos devem anexar os documentos exigidos no edital, no formulário disponível no link: https://forms.gle/zu4v4BPLSk1Amw2R7

O edital completo do processo seletivo de Ciência e Inglês poder ser conferido em: https://www.bariri.sp.gov.br/portal/editais/0/3/2273/

Já o edital completo do processo seletivo de Educação Especial está disponível em: https://www.bariri.sp.gov.br/portal/editais/0/3/2274/ (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)