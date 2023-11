BARIRI: Concluintes do curso “Alfabetização Baseada na Ciência” recebem certificado

Educadores da rede municipal de Bariri concluíram o curso “Alfabetização Baseada na Ciência (ABC)”, ministrado professora Edilene Pappotti Batistão, também integrante da rede.

O conteúdo resultou de extensão internacional realizada por Edilene na cidade do Porto, em Portugal, no final de 2022, na Faculdade de Psicologia e de Ciência da Educação da Universidade do Porto e Instituto Politécnico do Porto.

Ao ministrar o curso em Bariri, Edilene atuou como multiplicadora de abordagens inovadoras, que integram os avanços científicos da neurociência à metodologia de ensino da alfabetização.

O curso durou de março a novembro deste ano, com carga horária de 120 horas. O conteúdo teórico trouxe noções fundamentais sobre alfabetização; literacia emergente; aprendizagem da leitura e escrita; e dificuldades e perturbações na aprendizagem de leitura e escrita.

Na parte prática, houve ações e atividades dentro dos temas construindo alicerces para a leitura e promoção de competências pré-leitoras.

A solenidade de entrega dos certificados ocorreu terça-feira (27). As formandas foram unânimes em ressaltar a importância da formação para a qualidade ensino na rede municipal.

Segundo elas, os conhecimentos adquiridos são essenciais para uma abordagem mais eficaz e atualizada no ensino, uma vez que beneficiariam educadores e, consequentemente, os alunos.

Ainda de acordo com o grupo, o curso não apenas ampliou os conhecimentos sobre a alfabetização, mas também os inspirou a ser agentes de mudanças na educação.

Edilene e as educadoras destacam o apoio e comprometimento do Setor de Educação em trazer o curso. Segundo elas, o empenho da equipe comandada por diretora de Educação, Stefani Edwiges Borges foi fundamental para oferecer uma formação de qualidade.