Bariri: Aulas na escola Modesto Masson são suspensas

Vários professores que lecionam na Escola Municipal Prefeito Modesto Masson tiveram teste positivo para Covid-19.

Por esse motivo, as aulas na unidade de ensino foram suspensas presencialmente entre os dias 14 e 18 de fevereiro – segunda-feira à sexta-feira.

De acordo com a Diretoria Municipal de Educação, as aulas continuam normalmente nas outras escolas da rede.