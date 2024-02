BARIRI: Alunos da rede municipal recebem material escolar e apostilas

O prefeito de Bariri, Fernando Foloni, entregou aos alunos da rede municipal de Bariri, na quarta-feira (31), o material escolar e as apostilas para darem início ao ano letivo de 2024.

Cada fase escolar recebeu um kit específico, com todos os materiais necessários de acordo com as necessidades educacionais.

“Ao todo, as escolas municipais do município somam 3.640 alunos matriculados, desde o maternal 1, nas creches, até a Educação de Jovens e Adultos nos últimos anos do ensino fundamental. Todos receberam os kits”, informou o prefeito.

Os kits são compostos por borracha, cola, giz de cera, lápis de cor, apontador, lápis grafite, sulfite, pastas com elástico, tesoura, cadernos, entre outros itens. (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)