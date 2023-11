BARIRI: Aluna da Ephigênia está entre os vencedores do Concurso de Redação do TCE

Nesta quinta-feira (30), o Tribunal de Contas do Estado (TCE) faz entrega dos prêmios aos vencedores do Concurso de Redação 2023, realizado em parceria com a Secretaria Estadual da Educação. A solenidade ocorre no Auditório da Corte.

Uma aluna da EEI Profª Ephigênia Cardoso Machado Fortunato se destacou entre os melhores.

Maria Julia Rosa Rodrigues tem 11 anos e está no 6º ano do Ensino Fundamental Integral II. Para elaborar a redação foi orientada pela professora de Língua Portuguesa Rita Pegoraro.

O Concurso de Redação 2023 é voltado a estudantes matriculados nas escolas públicas estaduais do 5º, 6º e 7º ano do Ensino Fundamental.

O trabalho desenvolvido pela dupla Maria Julia e Rita foi tão bom que mereceu destaque no site do TCE, em matéria sobre o concurso.

Este ano, os alunos deveriam escrever sobre a importância dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a chamada Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

Eles deveriam escrever a partir do tema “Você sabia que… a partir dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e com nossas ações poderemos alcançar um futuro melhor e mais sustentável para todas e todos? Então, faça (a sua) parte!”.

É a primeira vez que a Escola Ephigênia, que tem 400 anos em período integral, participou do Concurso de Redação do TCE e já emplacou uma redação entre as melhores. Maria Julia optou por escrever sobre o item 14 do ODS: “Vida na Água” e atingiu todos os requisitos do concurso.

Os primeiros colocados de cada categoria – e seus professores orientadores – vão receber um notebook; os segundos, um tablet; e os terceiros colocados, um e-book.

Os demais 172 textos escolhidos, entre as 51 diretorias de ensino, vão receber certificados de participação honrosa.