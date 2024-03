Bariri abre processo seletivo para contratação de professores

Diretoria de Educação e Cultura da Prefeitura de Bariri realiza processo seletivo para contratação temporária por dois anos, prorrogável para mais dois anos, de professores de Educação Básica II – Educação Especial.

O processo seletivo foi aberto para formação de cadastro de reserva com remuneração de R$ 18,95 por hora/aula para 30 horas semanais na Educação Infantil e Fundamental anos iniciais e 37 horas semanais para Educação Fundamental anos finais.

Para inscrever-se, o candidato deve ler atentamente e na íntegra o edital disponível no link: https://www.bariri.sp.gov.br/editais/processo_seletivo_simplificado_para_contrataCAo_de_professor_12084629.pdf

São aceitas somente as inscrições mediante o preenchimento do formulário eletrônico padronizado por meio da “Ficha de Inscrição do Candidato – PS 01/2024”. Não será cobrada taxa de inscrição.

As inscrições estão abertas das 8 horas do dia 14/03/2024, próxima quinta-feira, às 17 horas do dia 08/04/2024, pelo formulário eletrônico disponibilizado no link: https://forms.gle/poCfX97ghMj5fWiU6

