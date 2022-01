Aulas dos alunos do Sesi retornam dia 26 de janeiro

Os alunos do Centro Educacional Sesi – Bariri vão retornar às aulas dia 26 de janeiro, quarta-feira, com atividades regulares e diferenciadas.

Os estudantes das séries iniciais do Ensino Fundamental (do 1º ao 5º ano) cumprem período integral de ensino, alguns com atividades de adaptação curricular. Todos os alunos desta modalidade têm oportunidade de praticar esporte, receber alimentação balanceada, além de ter acesso a atividades culturais durante o dia. Do 6º ano até a 3ª série do Ensino Médio, a retomada é dentro de programação regular.

Equipe gestora, coordenação e corpo docente da rede escolar Sesi iniciaram o ano letivo dia 20, quinta-feira, com mais uma edição do Saber em Ação, que se estende até o dia 24, segunda-feira, através de formação que antecede o início do ano letivo na instituição. Durante o encontro está ocorrendo atualização, reflexão, troca de experiências e planejamento anual.

No dia 25, terça-feira, a unidade escolar reúne pais e responsáveis pelos alunos para comunicar o plano de atuação para o ano letivo, a dinâmica das aulas em tempos de Covid-19, e responder todas as dúvidas em relação ao retorno das aulas.

Da redação