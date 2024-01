Rede Municipal retorna às aulas dia 31 sob nova direção

A rede municipal de ensino de Bariri retorna às aulas na próxima quarta-feira (31), sob nova direção. Silmara Cristina Cocia Beltrami está à frente da Diretoria de Educação e Cultura, após a saída de Stefani Edvirgem da Silva Borges.

A rede conta hoje com 3.644 alunos matriculados, sendo 568 em creches; 644 das Escolas de Educação Infantil (Emeis); 1.541 no Ensino Fundamental I; 819 no Fundamental II; e 72 na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Além de Silmara, a equipe gestora atual é formada por João Victor Smanioto Delladona, chefe do Setor da Educação; Cristiane Polonio Galdino; coordenadora do Ensino Fundamental; Joseane Ferrari Rossi Ventura, coordenadora da Educação Infantil; e Tatiane Felippe Pregnolatto, coordenadora da Educação Especial e Inclusiva.

Segundo a equipe, o retorno às aulas será em horário normal e com atividades regulares. Somente os alunos da 1ª fase das Emeis e do 1º ano do Fundamental I terão horário diferenciado para acolhida especial. No período da manhã vão entrar às 8h; e à tarde às 14h.

Vale ressaltar que as creches não cumpriram recesso escolar, permanecendo com atendimento regular. Somente retornam às aulas para os alunos que cursam o Maternal I e II.

Os professores retornam às atividades dois dias antes. Na segunda-feira (29), participam de palestra com a equipe da FTD Sistema de Ensino, responsável pelo fornecimento de apostilas adotadas pela rede. O encontro ocorre no Clube da Melhor Idade.

Terça-feira (30), as equipes se reúnem em cada unidade escolar para atividade de planejamento anual..

Box: Alunos da Rede Municipal

UNIDADES DE ENSINO NÚMERO DE ALUNOS Creches 568 Emeis 644 Fundamental I 1541 Fundamental II 819 EJA 72 TOTAL 3.644

Box: Equipe gestora de Educação