Má notícia para o turismo

Mais uma vez, Bariri não deverá conseguir o selo de Município de Interesse Turístico (MIT). Ele permite que sejam repassados R$ 650 mil por ano para investimentos em ações turísticas. Em 2017 a Milionária do Vale também não foi contemplada com o MIT.

O motivo é que o Grupo Técnico de Análise dos Municípios Turísticos, ligado à Secretaria Estadual de Turismo e Viagens, encaminhou parecer à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), opinando de forma contrária à aprovação de projeto de lei que tramita na Casa.

O autor da proposta foi o deputado estadual Itamar Borges (MDB), em abril deste ano. Ele encaminhou pedido, a partir da elaboração de proposta, especialmente pela Diretoria Municipal de Desenvolvimento Econômico e pelo Conselho Municipal de Turismo.

De um total de sete requisitos avaliados pelo órgão técnico, três não atenderam às exigências.

O primeiro requisito é que responderam a questionário moradores de Bariri e não visitantes. O segundo trata de equipamentos e serviços turísticos. De um total de três tópicos, o município não atendeu aos requisitos de meios de hospedagem e de serviço de informação turística. A terceira exigência não atendida diz respeito aos atrativos turísticos, ainda não expressivos em Bariri.

O parecer foi encaminhado à Alesp para ser juntado ao projeto de lei. Caberá agora aos deputados votar a matéria, mas o documento opinando pela não aprovação tem peso no posicionamento dos parlamentares.

O ponto positivo do parecer é que Bariri dispõe de requisitos válidos, como serviço médico emergencial, serviços de alimentação, infraestrutura básica de água e coleta de resíduos sólidos, Plano Diretor de Turismo e Conselho Municipal de Turismo.

Mesmo que Bariri não venha a receber o selo do MIT, é possível sonhar com o turismo como alternativa econômica. Basta ver inúmeros exemplos na região.

Para isso, são necessárias novas ações junto aos governos estadual e federal e trabalhar para que a iniciativa privada faça investimentos no município.

