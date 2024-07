Editorial – Restrição no atendimento à população

O iminente fechamento do Posto Avançado da Justiça do Trabalho de Bariri no início do próximo mês representa mais uma restrição no atendimento à população de serviços públicos.

A unidade foi instalada em 2010 no município para facilitar a vida de baririenses e itajuenses que necessitam da Justiça do Trabalho.

Caso ocorra o fechamento do posto, conforme já decidido pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 15ª região, com sede em Campinas, a participação em audiências presenciais, por exemplo, deverá ocorrer na Vara do Trabalho de Pederneiras.

Na área da segurança pública as mesmas restrições ocorreram. No caso da Polícia Militar, antes as ligações pelo telefone 190 caíam na unidade situada em Bariri. Depois, passaram a ser centralizadas em Bauru, com o objetivo de manter mais policiais no trabalho de prevenção e de repressão.

Em relação à Polícia Civil, a Delegacia de Bariri funcionava 24h todos os dias do ano, com plantões à noite e aos finais de semana e feriados.

A inauguração da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú fez com que a unidade centralizasse os registros de boletins de ocorrência inclusive nesses dias e horários.

Outro ponto a ser considerado é que, no caso de um flagrante de madrugada ou fim de semana, a Polícia Militar tem de se deslocar a Jaú para o registro da ocorrência. Enquanto isso, há uma viatura a menos realizando o trabalho preventivo no município.

Muitas dessas mudanças se devem ao avanço da tecnologia. Hoje é possível elaborar um boletim de ocorrência eletrônico ou peticionar ou participar de audiência de forma remota.

Outro fator é uma clara restrição orçamentária vivenciada por vários órgãos públicos. Como exemplo, basta comparar o número de policiais que havia em Bariri 20 anos atrás e na atualidade, até mesmo na contramão do crescimento populacional da cidade no período.

Mudanças nesse tipo de realidade passam pelo levantamento de dados técnicos e de atendimento à população e também gestão política junto às autoridades. Ficar de braços cruzados significa aceitar o que vem de cima para baixo.

Na contramão da restrição de alguns serviços, Bariri foi contemplado com unidades que facilitaram a vida do cidadão: agência do INSS há uma década e meia; a Poupatempo, em 2023.

