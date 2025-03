Editorial: Raio-X da Educação

Constantemente são divulgados dados quantitativos e qualitativos a respeito da educação, seja por aluno, escola, município, estado ou país.

As informações são importantes para ver os rumos do que está indo bem e do que precisa melhorar.

No fim de fevereiro o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou o Censo Demográfico 2022: Educação: Resultados Preliminares da Amostra.

O levantamento permite observar como está Bariri e comparar o município com outras cidades, além da média estadual e nacional. Matéria completa está na página 5 da edição impressa do Candeia de 8 de março.

No quesito “alfabetização”, Bariri possui 96,13% pessoas alfabetizadas, considerando quem tem 15 anos ou mais.

Esse percentual coloca o município na 701ª colocação no ranking nacional, considerando mais de 5.500 cidades.

O IBGE disponibilizou mais dados, como frequência escolar por faixa etária e nível de instrução.

No primeiro caso, há 94,69% de crianças de 4 e 5 anos na pré-escola, equivalente às Emeis da rede municipal. Considerando que essa etapa do ensino é obrigatória, é necessário que seja feito um “pente-fino” para verificar quem está fora da escola e o porquê disso.

Outro item diz respeito aos jovens de 15 a 17 anos (84,3% de frequência), idade em que normalmente cursam o ensino médio. Será que deixaram os bancos escolares para trabalhar? Com certeza, o abandono da escola nessa etapa da vida irá refletir no futuro, até mesmo num concurso público.

Há inúmeros outros elementos a serem analisados para a melhoria da educação. No caso de Bariri, recentemente o Candeia entrevistou a titular da pasta, Cinira Moreira Giaconi Mazotti.

Ela comentou que as prioridades são a melhoria do ambiente escolar, como pequenos reparos nas unidades escolares, ajustes do quadro de funcionários, reestruturação pedagógica tendo em vista o desenvolvimento da aprendizagem e o planejamento com estudos e novas práticas.

A longo prazo, o intuito é realizar reformas prediais. Outra medida importante é a climatização de todas as unidades de ensino.

São questões importantes, que devem ser seguidas de boas condições para o trabalho dos profissionais da Educação, capacitação deles e constante avaliação do trabalho realizado.