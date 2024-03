Editorial: Poupança em Bariri

Anualmente, o Candeia faz levantamento do estoque de dinheiro depositado em caderneta de poupança em Bariri e na região. A matéria com os dados de dezembro de 2023 está na página 13 desta edição.

O jornal utiliza dados oficiais do Banco Central (BC). Há um hiato de três meses para que as publicações sejam feitas. Dessa forma, em março a instituição divulga o montante depositado em bancos no mês de dezembro do ano anterior.

Olhando os números de Bariri desde 2018, o estoque foi aumentando gradativamente, passando a cair a partir de 2022.

O bolo era de R$ 254,3 milhões no fim de 2018, passou para R$ 266,6 milhões em 2019, R$ 301,7 milhões em 2020 e R$ 313,7 milhões em 2021.

Já em dezembro de 2022, o montante depositado nas agências bancárias do município caiu para R$ 312,7 milhões. No fim do ano passado baixou para R$ 303,4 milhões.

O primeiro ponto a ser observado é que Bariri e outros municípios da região mantêm tendência nacional de mais saques que depósitos na tradicional aplicação.

E isso tem relação direta com o período da pandemia da Covid-19, especialmente nos anos de 2021 e 2022.

Nesses dois anos muitas empresas e estabelecimentos restringiram as atividades, até mesmo com corte do emprego formal e informal.

Em momentos de apuro financeiro, quem tinha uma reserva acabou utilizando parte dela para pagar as contas no fim do mês.

O problema é que em 2023, quando a pandemia não preocupava tanto, o Banco Central continuou a registrar mais retiradas que depósitos na poupança.

Uma explicação pode estar na inflação. Mesmo que os índices oficiais possam não assustar tanto, basta comparar o que se comprava anos atrás e atualmente para ver que o poder de compra diminuiu.

Outra possibilidade é a pessoa retirar o dinheiro da poupança e colocar em outra aplicação, mais rentável, como fundos de renda fixa, ações etc.

De qualquer forma, considerando municípios da região, Bariri ocupa a segunda colocação na poupança per capita (quando se divide o estoque pela população). Barra Bonita lidera esse ranking.

Pelos dados de dezembro de 2023 é como se cada morador do município tivesse R$ 9,6 mil aplicados em poupança.