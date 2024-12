Editorial: Manutenção de estradas e limpeza

Bariri e o Estado de São Paulo como um todo têm vivido um período bom de chuvas, desde o início de novembro.

A precipitação traz como vantagens a melhoria do sistema de abastecimento de água e a irrigação de áreas agrícolas e de pastagens.

No entanto, o lado negativo é que as chuvas em abundância fazem crescer o mato em áreas públicas, danificam a capa asfáltica e tornam intransitáveis alguns trechos de estrada rurais.

O gestor público deve ter em mente que nesse período as chuvas normalmente são constantes. Daí a necessidade de ser feito planejamento para minimizar os efeitos na população.

No caso das estradas rurais, a atual administração municipal publicou edital de licitação para contratação de máquina motoniveladora. A medida foi tomada a pedido do próximo governo.

A disputa será registro de preços, ou seja, a prefeitura irá contratar conforme suas necessidades. A abertura das propostas e a definição da vencedora ficarão para 2025, quando novo governo estará no comando do Paço Municipal 16 de Junho.

Com maquinário sucateado e poucos servidores para o trabalho, a contratação de empresa terceirizada se mostra viável para a realização dos serviços.

Caso haja alguma quebra na máquina, a substituição ficará a cargo da empresa vencedora do pregão.

Em relação à limpeza pública e capina, nesse período do ano a demanda aumenta bastante.

Nesse sentido, é necessário que sejam adotados mecanismos para a realização de um maior quantitativo de serviço. Hoje, em Bariri, diversas áreas estão com o mato bem alto.

Em época de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e de outras doenças, o poder público deve dar o exemplo.