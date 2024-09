EDITORIAL: Diagnóstico da gestão pública

O jornal Folha de S.Paulo e o Datafolha criaram uma ferramenta para apresentar atendimentos de prefeituras brasileiras nas áreas de saúde, educação e saneamento. Ela foi denominada Ranking de Eficiência dos Municípios – Folha (REM-F).

O Candeia verificou os dados relacionados a Bariri, apresentando-os em matéria na página 4.

A nota varia de 0 a 1. Conforme os dados, as áreas de Educação e Saneamento estão bem. A primeira atingiu nota 0,780. A boa notícia é que 100% das crianças de 4 e 5 anos de idade estão matriculadas em unidades de ensino. Na rede pública, a oferta de vagas é feita pelas seis Emeis.

Além disso, recentemente o jornal mostrou que a rede municipal de Bariri teve aumento nas notas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), comparando os anos de 2021 e 2023.

Na área de Saneamento Básico a nota obtida por Bariri foi 0,971, ou seja, muito perto de 1. O ponto positivo é a quase universalidade no atendimento de água, cobertura de esgoto e coleta de lixo.

Por outro lado, conforme o levantamento da Folha, a Saúde recebeu nota 0,196. Os maiores problemas são a cobertura de apenas um terço dos domicílios pela atenção básica e a presença de 0,91 médicos por 1.000 habitantes.

O Ministério da Saúde entende que cada equipe de Saúde da Família (ESF) deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000 pessoas, respeitando critérios de equidade para essa definição.

Pela população existente em Bariri (32.405 moradores), o município deveria contar com oito unidades de ESF, no entanto, possui a metade (quatro).

Sobre o número de médicos, de acordo com o estudo Demografia Médica no Brasil 2023, feito com base nos dados do censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2022, o Brasil conta com 545.767 médicos, o que corresponde à densidade de 2,69 profissionais por 1.000 habitantes.

Possivelmente, essas duas realidades ajudam a entender porque o pronto atendimento da Santa Casa de Bariri não recebe apenas casos de urgência e emergência.

São números que mostram um retrato de Bariri e que são importantes para os gestores terem um diagnóstico mais preciso da realidade do município e onde devem atuar com mais energia e investimentos para a melhoria dos serviços.