Editorial: Conquistas administrativa e judicial

O Candeia traz na edição interativa dessa semana quatro matérias relacionadas à Santa Casa de Bariri. Três delas refletem em vitórias nas esferas administrativa e judicial.

Na área de gestão, uma novidade é que a partir de agosto o hospital passará a realizar cirurgias ginecológicas e ortopédicas.

Os procedimentos eletivos gerais são feitos mensalmente devido à pactuação do município com o Sistema Único de Saúde (SUS).

Agora, por causa de repasses do SUS Paulista, será possível acrescentar novas cirurgias, reduzindo a fila de espera existente na rede básica de saúde.

Essa situação mostra que o hospital local possui estrutura e material humano para procedimentos cirúrgicos de baixa complexidade, no entanto, esbarrava na falta de recursos financeiros para remunerar os profissionais e para adquirir os insumos necessários. Essa etapa, no momento, foi vencida.

Ainda na parte administrativa, conforme verificado in loco pelo Candeia, continuam as obras em vários setores da Santa Casa.

Não há prazo para a conclusão dos serviços, pelo fato de a direção contratá-los conforme a disponibilidade financeira. Mesmo a passos lentos, as obras vêm sendo tocadas há meses.

Uma das melhorias mais visíveis será mudança do pronto-socorro para um local mais amplo e com melhores condições de atendimento (onde hoje fica a maternidade). Haverá, inclusive, separação para acesso de pessoas com quadros mais leves e urgentes.

Na esfera judicial, advogados contratados pela Santa Casa conseguiram livrar a entidade de dívida milionária contraída pelo Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi, em Campinas, no período em que a administração das unidades era feita pela Organização Social Vitale Saúde.

Como Bariri era a matriz, a Justiça buscou responsabilizar a Santa Casa local pelo passivo, mas a defesa demonstrou a nulidade da alteração do estatuto social para Vitale. Essa vitória, fruto de ação do Ministério Público e julgamento favorável da Justiça, pode se estender a outras demandas no futuro.

Finalmente, o Judiciário julgou ação movida pela CPFL Paulista contra a Santa Casa pelo não pagamento de contas de energia elétrica. Com parcelamento anterior em vias de terminar, a direção do hospital terá condições de propor novo parcelamento à concessionária e encerrar de vez os atrasos com as contas de luz.