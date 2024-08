Editorial: Campanha eleitoral entra em nova fase

A campanha eleitoral para prefeito e vereador entrou em nova fase a partir de sexta-feira (30), com o início do horário eleitoral gratuito em rádio e TV. Até o dia 3 de outubro os eleitores terão contato com os candidatos pela telinha ou pelas ondas do rádio.

A propaganda eleitoral teve início no dia 16 de agosto. Em Bariri, foi marcada principalmente pelo corpo a corpo junto ao eleitorado e visitas às residências, empresas e repartições públicas.

Esse tipo de estratégia continua, no entanto, os candidatos precisarão se desdobrar para gravar o material para o rádio. No caso de Bariri, são três emissoras FM e uma AM veiculando os programas partidários.

Pela legislação eleitoral, haverá espaço para os candidatos a prefeito de segunda-feira a sábado, em dois horários: 7h às 7h10; e 12h às 12h10.

Parte do tempo é comum a todos, mas a maior fatia vem da representação dos partidos coligados na Câmara dos Deputados. Por esse motivo, há candidatos que terão tempo bem maior que os concorrentes.

Além disso, todos os dias, das 6h da manhã à meia-noite serão divulgadas inserções tanto dos candidatos a prefeito, quanto de vereadores.

O horário eleitoral gratuito em rádio auxilia o eleitor na definição do voto, já que pode conferir as propostas, mesmo estando no conforto do lar ou no local de trabalho, caso seja possível ligar o aparelho ali.

No caso de Bariri, haverá também debates no início de outubro, organizados pela Clube FM 100,7 MHZ e pela 91 FM. O Jornal Candeia fará sabatina com os quatro candidatos a prefeito, sendo veiculadas de 17 a 20 de setembro pelas redes sociais do Candeia e Facebook do Jornal Serena, com matéria na edição impressa de 21 de setembro.

Assim como no pleito passado, as redes sociais ganharam grande importância na divulgação de ideias e principalmente da imagem dos candidatos. As equipes de marketing têm se debruçado para fazer fotos e imagens mostrando os candidatos sorrindo e com boa aceitação junto ao eleitorado.

Seja qual for a estratégia utilizada pelos postulantes aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador, espera-se um bom nível de campanha, com discussão sobre os reais problemas enfrentados por Bariri.