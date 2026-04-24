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Editorial

Editorial: Avanços no esporte

24 abr, 2026

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A edição interativa do Candeia deste sábado, dia 25, traz duas matérias importantes relacionadas ao esporte. Setores como cultura e esporte normalmente não recebem investimentos adequados quando há definição do orçamento público, mas eles têm papel fundamental na formação das pessoas, especialmente crianças, adolescentes e jovens.
A primeira notícia é a reabertura do Estádio Farid Jorge Resegue (o Faridão) no domingo, dia 26. Jogo festivo marcará a retomada das atividades nessa tradicional praça esportiva não só de Bariri, mas da região.
A Diretoria Municipal de Esportes já prepara a inscrição de equipes para campeonato no Faridão, nas tardes de sábado.
Esse é o ponto que merece destaque: a utilização constante do estádio. Realizando competições de forma contínua a manutenção sempre será feita. O que se espera é que o abandono pelo qual o Faridão passou não ocorra nunca mais na história da cidade.
A segunda boa notícia desta semana na área esportiva é a publicação de chamamento público para o credenciamento de profissionais interessados em atuar como instrutores no município.
Profissionais serão contratados para ministrar aulas de futebol de campo, futsal, vôlei, basquete e hidroginástica. No caso do futebol de campo, as atividades serão realizadas no Faridão e no Centro Social e Urbano (CSU).
Trata-se de uma iniciativa que permite a utilização mais efetiva dos espaços públicos em Bariri e que levam o esporte a muitos moradores do município, podendo surgir talentos e, mais que isso, oferecer saúde, interação social, momentos de boas opções etc.
Ainda no segmento esportivo, recentemente a Prefeitura de Bariri adquiriu cortador de grama profissional tipo Giro Zero. Em tempos de percalços na limpeza pública, pelo menos os gramados utilizados para a prática do futebol no município estão tendo a devida atenção.

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