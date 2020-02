Super Feirão do Grupo Varejo será na Praça da Juventude

O Grupo Varejo de Bariri da Associação Comercial e Industrial de Bariri (Acib) realiza entre os dias 5, 6 e 7 de março, a sexta edição do Super Feirão. O evento será na Praça da Juventude, ao lado do Centro Social Urbano (CSU).

O grupo conta com cinco lojas participantes: Demolish, Vilma Modas e Acessórios, Luiê Lingerie, Mamãe Coruja e Vincullus Lingerie.

Segundo os organizadores, haverá pula-pula e pipoca. A equipe da Associação Focinho Carente de Bariri será responsável pela praça de alimentação.

Os organizadores informam que nos dias 5 e 6 (quinta e sexta-feira) o horário será das 9h às 20h. No sábado (7), das 9h às 17h. Mais informações pelo telefone (14) 3662-9400.