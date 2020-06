Secretaria da Agricultura prorroga prazo para vacinação contra aftosa

Prazo para vacinação contra aftosa foi prorrogado até 31 de junho; segundo o EDA, na região de Bauru 64% dos animais foram imunizados até agora – Divulgação

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo prorrogou para 30 de junho de 2020 os prazos para vacinação de bovinos e bubalinos contra febre aftosa e para vacinação das fêmeas bovinas e bubalinas contra a brucelose.

Os prazos para entrega da declaração da vacinação da etapa de maio contra a febre aftosa e para a comprovação da vacinação contra brucelose realizada durante o primeiro semestre de 2020 ficam excepcionalmente prorrogados para o dia 31 de julho de 2020.

A Resolução estabelece também que fica igualmente prorrogado para o dia 31 de julho de 2020 o prazo para a entrega do certificado de vacinação contra a brucelose e aftosa junto aos estabelecimentos de beneficiamento de leite ou produtos lácteos e entrepostos de leite, entre outros congêneres.

Números

Dados extraídos no dia 29 de maio do sistema Gestão de Defesa Animal e Vegetal (Gedave) mostram que até aquela data 6.669.785 bovinos e bubalinos (64,86 %) do total do rebanho de 10.283.235 bovídeos envolvidos na etapa haviam sido vacinados. No sistema estão cadastradas 122.937 propriedades com bovídeos, das quais 66.095 (53,76%) haviam declarado a vacinação de seus animais.

O Gedave é o sistema informatizado da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, gerenciado pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária, que é o órgão responsável por zelar pela sanidade dos rebanhos de peculiar interesse, com atuação em 40 escritórios regionais (EDAs).

Segundo o EDA, na região de Bauru há 2.942 propriedades com bovídeos; dessas 44,5% já informaram no sistema que realizaram a vacinação em 2020. Ao todo, na região, são 352.834 animais cadastrados, sendo 64% já vacinados.