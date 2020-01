Pederneiras: Inscrições para 379 casas populares acontecem nos dias 18, 19 e 20 de Janeiro

Serão 379 casas no residencial localizado próximo aos bairros Cidade Nova e Vitor Fenara

A Prefeitura de Pederneiras e a Ecovita Construtora realizam nos próximos dias 18, 19 e 20 de janeiro, das 09h às 18h, no Ginásio Municipal de Esportes, as inscrições para as novas moradias populares que serão construídas ainda este ano no município. Serão 379 casas no residencial localizado próximo aos bairros Cidade Nova e Vitor Fenara, inaugurado recentemente.

O empreendimento integra o Programa “Minha Casa, Minha Vida”, faixa 2, direcionado a famílias com renda familiar a partir de R$ 1.500,00. A Prefeitura de Pederneiras participa do projeto com a doação da área para construção das casas, com o objetivo de diminuir o custo das moradias, construídas pela Ecovitta Construtora. As parcelas de financiamento dependerão da renda familiar de cada interessado, mas serão a partir de aproximadamente R$ 400,00.

IMPORTANTE

Para participar do processo de seleção, o interessado deve comprovar residência em Pederneiras; ter renda familiar a partir de R$ 1.500,00; não possuir imóvel na cidade e nem financiamento habitacional em nenhum lugar do país; não ter restrições cadastrais, como por exemplo, o nome no Serasa; também estará sujeito à aprovação do crédito junto à Caixa Econômica Federal.

INSCRIÇÕES

O atendimento no dia das inscrições será por ordem de chegada. “Quero salientar que não haverá motivo para pressa e nem necessidade de amanhecer na fila, porque serão três dias de atendimento e todos terão a mesma chance, independente do dia ou horário que for atendido”, explicou o prefeito Vicente Minguili.

SORTEIO

Ao final das inscrições, no dia 20, haverá um sorteio para classificar a ordem em que os inscritos terão sua documentação analisada pela Construtora e pela Caixa Econômica Federal. Os 379 primeiros sorteados terão, teoricamente, mais chance de serem contemplados. Caso esses primeiros sejam desclassificados durante a análise de documentação, os próximos da lista serão convocados.

Por determinação da Prefeitura, a Construtora selecionará 10% de famílias com portadores de necessidades especiais, totalizando 38 casas; 5% de famílias de idosos, totalizando 19 casas; 70% com renda até 3 salários-mínimos, o que representa 265 famílias; e 15% com renda de 3 a 6 salários-mínimos, totalizando 57 famílias.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Não perca esta oportunidade e leve todos os documentos necessários: CPF e RG, certidão de nascimento/casamento/separação com averbação, certidão de nascimento do filho (necessário de tiver menos de 18 anos), comprovante de endereço atual, os dois últimos comprovantes de renda, carteira de trabalho, extrato do FGTS (se for titular), declaração do imposto de renda atual (se declarar). Se a pessoa interessada for casada, é obrigatório a presentação dos documentos de ambos os cônjuges.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Pederneiras

Foto: Divulgação