Papai Noel visita Creche Mariquinha

As crianças puderam abraçar e conversar com o Papai Noel e vivenciar um pouco o espírito natalino

Dia 13 de dezembro, na festa de encerramento do ano, a criançada da Creche Municipal

Maria Eugênia Borsette Masson (Mariquinha Masson) recebeu a visita especial do Papai Noel.

A festa, organizada pela equipe gestora e professores, proporcionou momentos de alegria e agitação. Além da presença do Bom Velhinho, a garotada recebeu balas e presentes.

Durante o encontro, as crianças puderam abraçar e conversar com o Papai Noel e vivenciar um pouco o espírito natalino.

No final, todos saborearem bolo com sorvete e guaraná.

Fotos: Divulgação

Fonte: Assessoria de Comunicação e Imprensa da Prefeitura de Bariri