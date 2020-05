Pagamento do imposto predial vai até sexta-feira, dia 15

Contribuinte deve ficar atento ao vencimento do imposto por causa da prorrogação de datas – Arquivo/Candeia

Por causa da pandemia da Covid-19, a prefeitura de Bariri prorrogou em um mês o vencimento do imposto predial.

O pagamento da parcela única com desconto ou da primeira parcela, que deveria ser feito até 15 de abril, ficou para 15 de maio.

Segundo o prefeito Francisco Leoni Neto (PSDB), como os carnês já haviam sido impressos e distribuídos, é preciso que os contribuintes fiquem atentos.

Quem for pagar a parcela única precisa procurar o Setor de Lançadoria para fazer a troca da via para que o vencimento conste como maio e não abril.

Para quem optar pelo pagamento parcelado, é preciso que seja feita a quitação referente a maio, descartando a via com vencimento em abril. Nesse caso, a pessoa terá de procurar o Setor de Lançadoria para a emissão da via com vencimento em dezembro.

Os carnês distribuídos no começo do ano, referente ao imposto predial, tinham vencimento de abril a novembro.

Em relação ao imposto territorial, não houve mudança porque o pagamento da parcela única ou primeira parcela ocorreu em março, antes das medidas de combate à Covid-19.