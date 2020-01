Minha Chance: cursos gratuitos de qualificação profissional na região de Bauru

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está com 1.880 vagas abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional do programa Minha Chance. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 23 de janeiro no site www.viarapida.sp.gov.br.

Os cursos foram abertos em parceria com empresas privadas como Grow, Bracell e Alupar, que enfrentam dificuldades na hora de contratar profissionais capacitados.

Por isso, o objetivo do programa é qualificar os alunos para que eles se posicionem bem no mercado de trabalho e possam atender às necessidades das empresas. Os cursos têm previsão de início no dia 3 de fevereiro.

Na região de Bauru, os municípios de Agudos, Areiópolis, Barra Bonita e Bauru estão oferecendo vagas para dois cursos gratuitos de qualificação profissional através do Programa Minha Chance: pedreiro – assentador de tijolos e blocos e eletricista instalador.

A empresa parceria nessas cidades é a Bracell, que produz celulose solúvel rayon grades e specialty grades. Em 2018, com a aquisição da fábrica em Lençóis Paulista, passou também a produzir celulose kraft.

A secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Patricia Ellen, enfatiza que o Minha Chance é a forma mais concreta de atuar diretamente na geração de emprego e renda. “Temos compromisso enorme com as empresas que nos demandaram e, ao mesmo tempo, o desafio de oferecer qualificação profissional aos alunos e dar a eles oportunidade real de contratação”, comentou.

“O grande diferencial do programa Minha Chance é que, ao final das aulas, com o certificado já em mãos, o aluno é encaminhado diretamente para o processo seletivo das empresas parceiras, aumentando sua chance de ser empregado”, finaliza a secretária.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico

Cursos do Programa Minha Chance na Região de Bauru