Mesmo em meio a pandemia, comerciantes esperam aquecimento de vendas

Fotos – Giovana Felipe/Candeia

Dia dos Namorados

Na próxima sexta-feira, 12, é comemorado o Dia dos Namorados, e o Candeia entrevistou comerciantes para saber as expectativas de vendas para a data e as medidas que estão sendo tomadas para a prevenção do Covid-19.

Mariana Corbeta, da Lena Flores, afirma ter percebido que neste ano as pessoas estão valorizando mais os relacionamentos e o contato com pessoas queridas, e pensando nisso a loja oferece coleção mais afetiva e com significado.

“Nossos produtos são uma verdadeira declaração de amor. Nossa linha está bastante calorosa e lúdica para realmente tocar o coração dos apaixonados e espalhar o amor” diz ela.

Mariana falou também sobre os cuidados que vem tomando durante a pandemia. Segundo ela, na floricultura é redobrado os cuidados com higiene e disponibilizado álcool em gel para os clientes, além do controle na quantidade de clientes dentro da loja.

“Estamos fazendo uso de máscaras e exigimos que para entrar no estabelecimento os clientes também façam o mesmo”, enfatiza a lojista.

Mais afeto

Vanessa Couto, da Cacau Show, também acredita que neste período há maior demonstração de afeto, onde as pessoas fazem mais surpresas, até mesmo pelo período de distanciamento vivido. “Acredito que todos esses sentimentos estão mais aflorados e as demonstrações serão mais expressivas”, diz ela.

A lojista conta que neste ano preparou grande variedade de cestas, de diversos tamanhos e valores, além da opção de montagem personalizada a gosto do cliente. “Para campanha de namorados temos a Linha #Hashtag, que são produtos exclusivos e de edição limitada”.

A loja está seguindo todas as orientações de vigilância sanitária: todos os funcionários de máscaras, disponibilizado álcool 70%, não é permitido que clientes entrem sem máscaras, e as dependências das lojas estão sendo limpas com água sanitária. “Estamos atendendo com duas pessoas por vez na loja, das 10h às 16h, após este período pelo telefone, com entrega até às 18h”, enfatiza.

Aposta em variedade

Segundo a gerente dá Óptica Jardim, Bárbara Inácio, as expectativas para essa data são muito promissoras. “A loja conta com diversas variedades de modelos masculinos e femininos para presentear nesse Dia dos Namorados”, informa. Ela diz também que para este dia haverá diversas promoções e modelos novos de óculos para todos os gostos.

Assim como os outros estabelecimentos, a Óptica Jardim segue as recomendações da OMS (Organização Mundial de Saúde), com todos os cuidados necessários, disponibilizando álcool em gel, mantendo a distância entre 1,5 metro entre os clientes e uso de máscaras obrigatório tanto para os funcionários quanto para os consumidores.