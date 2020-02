MEIs participam de curso sobre negócios na Acib

Os encontros aconteceram de 27 a 30 de janeiro, sempre das 19 às 23h, com vagas limitadas e de forma gratuita – Divulgação

Bom número de gestores e microempreendedores individuais (MEIs) realizaram o curso

Super MEI – Organize seu Negócio, que ocorreu no auditório da Associação Comercial e Industrial de Bariri (Acib).

Os encontros aconteceram de 27 a 30 de janeiro, segunda à quinta-feira, sempre das 19 às 23h, com vagas limitadas e de forma gratuita.

A capacitação resultou de parceria entre a Prefeitura de Bariri, através da Diretoria de Desenvolvimento Econômico, a Acib e o Programa Sebrae Aqui.

Foram abordados temas como o empreendedor de sucesso; formação de preço; fluxo de caixa; marketing digital e qualidade no atendimento (EAD).

Foto: divulgação