Jaú: Prefeitura anuncia início da construção de Boulevard no Centro

Durante coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, 28, a Prefeitura de Jaú, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, anunciou que a implantação de um Boulevard na rua Major Prado, no trecho entre as ruas Campos Salles e Amaral Gurgel, no Centro, terá início no próximo dia 5 de fevereiro.

Equipamento público destinado a pedestres, o Boulevard visa à valorização turística do centro histórico da cidade. Ele contará com mobiliário urbano e equipamentos paisagísticos em geral, com função orientada para a circulação e permanência de pedestres.

A obra prevê o alargamento do passeio público, onde serão instalados bancos de madeira sobre alvenaria, lixeiras, guarda corpo metálico para maior segurança e piso podotátil e troca dos pisos do passeio público por ladrilho hidráulico, entre outras melhorias.

Jaú recebeu do Estado, por meio do Dadetur, R$ 385.026,08, que serão empregados na primeira etapa da obra de valorização turística do centro histórico. O valor corresponde ao recurso destinado aos Municípios de Interesse Turístico (MITs) em 2017. “Essa será a primeira etapa, com intervenções nas esquinas, elevação das faixas de pedestres e obras de paisagismo. A construção do Boulevard é uma das diretrizes do Plano Diretor de Turismo de Jaú, que fez parte da documentação analisada pela Assembleia Legislativa para a outorga do título de MIT”, ressalta o prefeito Rafael Agostini.

Fonte: JCNET

Em coletiva de imprensa, prefeitura informou que obras começarão em 05 de fevereiro

Foto: Divulgação