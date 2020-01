Jaú: Abertas trinta vagas para concurso público

A Prefeitura de Jaú, por meio da Secretaria de Governo, publicou edital de concurso público para preenchimento de 30 vagas para nível superior, ensino médio e ensino fundamental na área da saúde. As inscrições serão realizadas apenas pela internet e poderão ser feitas entre os dias 27 de janeiro e 11 de fevereiro.

As vagas são para Atendente de Consultório Dentário I, Agente de Combate as Endemias, Cirurgião Dentista Buco-Maxilo-Facial I, Fisioterapeuta, Médicos Gastroenterologista I, Geriatra I, Imunologista/Alergologista I, Mastologista I, Neurologista I, Neuropediatra I, Ortopedista/Traumatologista I, Otorrinolaringologista I, Pneumologista I, Psiquiatra I, Urologista I e Vascular I e Psicólogo I.

O salário base dos cargos varia de R$ 1.816,41 a R$ 4.722,07 e a carga horária a ser cumprida é de 10 a 40 horas semanais. A taxa de inscrição varia de R$ 30,00 a R$ 100,00, de acordo com o cargo selecionado, e deve ser paga em qualquer agência bancária até o dia 13 de fevereiro.

Para se inscrever, o interessado deve acessar o site www.institutoimagine.com.br. O candidato também pode ter acesso ao edital por meio do site da Prefeitura de Jaú (www.jau.sp.gov.br). O cargo pretendido deverá ser indicado no ato da inscrição e as provas serão realizadas no dia 15 de março.

O candidato que não tiver acesso à Internet poderá utilizar o computador da “Internet Cidadã” da Câmara Municipal para fazer sua inscrição. A “Internet Cidadã” fica no Paço Municipal, na rua Paissandu, nº 444, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Fonte: JCNET

Foto: Reprodução Internet