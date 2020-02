Industriais somam esforços para fortalecer empresas

Desde julho do ano passado um grupo de industriais ligados à Associação Comercial e Industrial de Bariri (Acib) resolveu somar esforços para o fortalecimento das empresas.

O foco é criar iniciativas associativas em quatro diferentes áreas: segurança e medicina do trabalho; gestão administrativa e financeira; gestão de recursos humanos; e inovação.

O Grupo Indústria é presidido por Ubiratan Lapa Mari, sócio-diretor da Dublauto.

Segundo ele, a soma de esforços é fundamental no mundo globalizado, porque hoje a concorrência não está mais na empresa ao lado, mas sim em outros países.

Em grupo é possível a diluição de custos e acesso a cursos teóricos, treinamento, missões e financiamento.

Mari destaca que o projeto está aberto a novos participantes. Quanto maior o número de industriais, maior será o ganho para todos.