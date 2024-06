Economia: Prefeitura arrecada R$ 60,9 milhões de janeiro a abril

A Prefeitura de Bariri contabilizou receita de R$ 60,9 milhões no período de janeiro a abril deste ano. Já as receitas somaram R$ 52,2 milhões. O superávit foi de R$ 8,7 milhões.

O resultado orçamentário do primeiro quadrimestre de 2024 foi objeto de audiência pública na terça-feira (28), realizada na Câmara Municipal de Bariri.

As informações foram prestadas pela contadora Zilta de Cássia Silvestre Callegari. A audiência contou com a presença das diretoras Natália Regiane Sisto Moreira (Finanças) e Irene Chagas do Nascimento Inácio Rangel (Saúde) e do presidente da Câmara de Bariri, Airton Luis Pegoraro (Avante).

Em relação à receita corrente líquida, a arrecadação da administração municipal no período representa 37,12% do previsto para o ano todo (R$ 164 milhões). A maior parte das fontes de receita teve aumento este ano (confira quadro).

No mesmo período de 2023, a arrecadação foi de R$ 60,2 milhões para uma estimativa anual de R$ 157,7 milhões.

Gastos

Em relação às despesas, o liquidado de janeiro a abril deste ano totalizou R$ 52,2 milhões. No mesmo período de 2023 o gasto foi maior: R$ 53,9 milhões.

O montante destinado ao gasto com pessoal atingiu 49,72%, abaixo do limite prudencial (51,3%) e do limite máximo de gasto (54%).

A rubrica “outras despesas correntes” abocanhou R$ 25,1 milhões (48,2% da receita). Elas se referem à manutenção das atividades da administração pública, à aquisição de bens de consumo e serviços, tais como serviços de terceiros, locação de mão de obra, energia elétrica etc.

Os dois setores que mais consomem recursos são Educação e Saúde. No primeiro caso, o liquidado de janeiro a abril de 2024 somou R$ 13,6 milhões.

Essa quantia equivale a 30,4% das receitas de impostos e transferências de impostos, sendo que a aplicação mínima obrigatória é de 25%.

Na Saúde, a administração municipal gastou no primeiro quadrimestre deste ano R$ 11,7 milhões, quantia equivalente a 26,2% das receitas de impostos e transferências de impostos. Por lei, a aplicação mínima com Saúde é de 15%.