Economia: Grupo Varejo diz que Super Feirão foi um sucesso

Nos dias 5 e 6 de abril, o Grupo Varejo realizou a 8º Super Feirão, que ofereceu peças de moda feminina, lingerie e roupa infantil.

Pelo primeira vez, o evento foi realizado no Centro Educacional, Cultural e de Exposição Mario Fava. As empresas participantes aprovaram o local e consideraram a edição um sucesso.

As portas permaneceram abertas ao público na sexta-feira, das 9 às 19h; e no sábado, das 9 às 17h. Muita gente foi conferir as ofertas e as vendas foram acima do esperado.

As varejistas elogiaram as instalações do Centro Mário Fava e a atenção e apoio recebido da equipe do Setor de Cultura, coordenada pela Raica Spedo.

O Grupo Varejo – ligado à Associação Comercial e Industrial de Bariri (Acib) – é formado por empresas varejistas, que se unem para oferecer bons produtos e melhores preços a seus clientes.

Nesta edição, o Super Feirão contou com a participação de quatro empresas: Vilma Modas e Assessórios; Mamãe Coruja; Demolish e Luiê.