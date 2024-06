Economia: Bariri tem 26% da população ocupada; renda per capita é 5ª na região

O Candeia realizou levantamento com dados de trabalho e renda e do Produto Interno Bruto (PIB) per capita de Bariri e mais 10 municípios da região. As informações estão no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e são relacionadas a 2021, último ano disponível para consulta.

Na sessão da Câmara de Bariri de 3 de junho, a questão do desenvolvimento econômico foi objeto de comentários por alguns vereadores. Em geral, houve críticas à falta de políticas públicas para o setor.

Em 2021, segundo o IBGE, havia em Bariri 9.425 pessoas ocupadas. Percentualmente, a proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 26,29% (confira no quadro).

Apenas dois municípios da região estavam com menor percentual de pessoas ocupadas: Itaju; e Dois Córregos.

Na comparação com os outros municípios do estado, Bariri ocupava a posição 204 de 645 cidades de São Paulo.

Quanto ao PIB per capita, o de Bariri era de R$ 45.290,86 em 2021, o quinto melhor da região. Na comparação com o Estado, o PIB per capita da Milionária do Vale ficava na posição 178 de 645 entre os municípios paulistas.

Se o PIB representa o resultado final da atividade econômica num determinado território, o PIB per capita traduz o contributo de cada habitante para esse total.

É calculado dividindo o PIB pelo número de habitantes desse território e tem como objetivo fornecer uma indicação do quanto, em média, cada indivíduo contribui para a produção econômica dessa região.