Curso traz primeiros passos para formalização de empresas

De 04 a 06 de março, de quarta à sexta-feira, será realizado curso intitulado Super MEI Primeiros Passos, destinados às pessoas físicas a partir de 18 anos com interesse de empreender.

O curso será realizado no Auditório Kemil Saaad Farah, da Associação Comercial e Industrial de Bariri (Acib), tem vagas limitadas e é inteiramente gratuito.

Nos dias 4 e 5 de março, as atividades se desenvolvem em dois períodos: das 14 às 17h; e das 17h30 às 20h30. E no dia 6 de março, das 14 às 17h.

O curso resulta de parceria entre a Acib, a Diretoria de Desenvolvimento da Prefeitura de Bariri e o Programa Sebrae Aqui.

O curso vai oferecer os primeiros passos para o candidato a empresário ter as noções básicas de vendas e controles financeiros, aprender uma atividade técnica e também obter informações sobre formalização.

Para informações e/ou inscrições acesse www.acib.com.br ou ligue (14)3662-9400