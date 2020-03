Concessionária oferece mais de 400 vagas de emprego

O consórcio vencedor da licitação para a concessão Lote Piracicaba Panorama, que abrange 1.273 quilômetros de rodovias, está com 448 vagas de empregos abertas em 32 cidades atravessadas pela malha que estará sob sua operação a partir da assinatura do contrato.

A habilitação do consórcio foi publicada no Diário Oficial do Estado na sexta-feira, dia 13, após análise da documentação apresentada pela licitante sob aspectos jurídicos, econômico-financeiros e técnicos, constatando que a licitante atende a todos os requisitos estabelecidos em edital.

A partir desta publicação, o grupo tem até 30 dias para assinar o contrato de 30 anos de concessão. O início de operação está previsto para o primeiro semestre de 2020.

As vagas oferecidas pelo consórcio vencedor abrangem desde o nível universitário, como oportunidade para engenheiro eletricista, passando por nível técnico, com vagas para técnicos em sistemas, até nível básico como ajudantes de sinalização, entre outras.

As cidades onde há vagas são: Adamantina, Águas de São Pedro, Bauru, Boraceia, Brotas, Charqueada, Dois Córregos, Duartina, Flórida Paulista, Garça, Herculândia, Ipeuna, Itirapina, Jaú, Junqueirópolis, Lupércio, Marília, Martinópolis, Oriente, Osvaldo Cruz, Paraguaçu Paulista, Pederneiras, Quatá, Rancharia, Rio Claro, Santa Gertrudes, Santa Maria da Serra, Santa Mercedes, São Carlos, São Pedro, Torrinha e Tupã.

Veja no link http://www.artesp.sp.gov.br/Sh…/Vagas_Emprego_Lote_Pipa.xlsx as vagas por cidade. Para se candidatar acesse http://lnkd.in/e n8zR2F.

Receberão investimentos trechos das rodovias SP-304, SP-308, SP-191, SP-197, SP-310, SP-225, SP-261 (entre Bariri e Pederneiras), SP-293, SP-331, SP-294, SP-284 e SP-425, beneficiando diretamente 62 municípios cortados por essa malha.