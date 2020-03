Assobari sedia 1º Encontro de Avicultura de Bariri e Região

Dia 18 de março, quarta-feira, a Associação dos Fornecedores de Cana da Região de Bariri (Assobari) vai sediar o 1º Encontro de Avicultura de Bariri e Região

Segundo os organizadores, o objetivo é levar conhecimento, informação e tecnologia para os avicultores regionais. O encontro será no auditório da Assobari, das 8 às 17h.

A programação prevê ciclo de palestras que traz o que é de mais relevante no setor. Entre os temas abordados estão custos de produção; manejo de inverno de frango de corte; cenários e perspectivas da avicultura brasileira.

No pátio externo da entidade, patrocinadores do evento vão expor o que há de mais moderno em tecnologia para avicultura de corte.

Rio Preto

O Encontro de Avicultura surgiu há seis anos em São José do Rio Preto e, atualmente, é responsável pela abertura da Expo Rio Preto – uma das mais importantes feiras agropecuárias do Brasil. Em 2019, a iniciativa movimentou quase R$ 2 milhões em volume de negócios para os patrocinadores, um aumento de 60% em relação ao ano anterior.

Uma parceria com a ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal) possibilitou a expansão deste conceito para outros pontos importantes na avicultura de corte interior adentro. Além de Bariri, o Encontro de Avicultura ocorrerá em Amparo – em junho; em Tietê – em agosto; em São José do Rio Preto – em outubro.

Fonte: Márcia Vaisman – Assessoria de Imprensa

Da redação