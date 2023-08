Professora lança livro de poemas

A professora baririense Priscila Fernanda Canassa dos Santos, 38 anos, tem seu primeiro livro publicado internacionalmente. “A moça da torre” foi publicado no Brasil e em mais 12 países pela editora portuguesa Ases da Literatura, com filial no Rio de Janeiro.

Atuando como professora e psicopedagoga em Itaju, Priscila conta que foi convidada pela editora, após um concurso de livros de poema.

Apesar de não ter ganhado o concurso, a editora entrou em contato e fez o convite para publicação após avaliar o conteúdo.

O livro conta uma história através de poemas. Em sua dedicatória a escritora agradece sua professora de língua portuguesa de 1998, Maria Aparecida Fortunato Pinheiro, além de seus familiares.

O livro está à venda nas maiores plataformas de venda de livros online, na versão física e digital.

No sábado (5) acontecerá o evento de lançamento do trabalho em Bariri, na sede do Rotary Club de Bariri 16 de Junho, onde a autora espera os amigos e leitores para contar mais sobre a história do livro.

Da Redação