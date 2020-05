LIVE-SHOW: Neto e João Luís se apresentam na sexta-feira, dia 29

Nesta sexta-feira, 29, ocorre mais uma live-show, agora com Neto e João Luís, a partir das 19h30.

A dupla apresenta o melhor da música sertaneja.

A transmissão será feita ao vivo através do Facebook do Jornal Candeia e do canal Live Show Bariri no YouTube.

O evento é em prol do Lar Amor é Vida (Casa Abrigo) de Bariri. Não perca!