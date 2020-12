Live drive-in em Bariri começa hoje

Divulgação

Tem início hoje (19) a Live Drive-In Show Bariri. Artistas locais contemplados pela Lei Aldir Blanc farão apresentação ao vivo no campo 2 do Estádio Farid Jorge Resegue.

O formato dos shows foi definido diante da pandemia da Covid-19, a fim de evitar aglomeração de pessoas. As apresentações continuam amanhã (20) e na segunda-feira (21).

Os portões do Faridão serão abertos às 20h. Os shows começam meia hora depois. Foram reservadas 150 vagas para veículos, com ingresso ao local pela ordem de chegada.

Hoje (19) irão tocar a Banda do Caverna e Banda Ukiah. Amanhã (20) é a vez de Abraão Garcia (O poeta da arena) e Leandro Cruz.

Segunda (21) apresentam-se Caipira Paulista, Banda Retrô Rocks, Banda Na Trilha Sonora e Banda O Terceto.

Além de telão, será disponibilizado difusor de FM. Assim, a pessoa poderá sintonizar determinada frequência no rádio do automóvel para conferir o show. Até mesmo quem estiver do lado de fora poderá sintonizar o dial da FM a ser divulgado. O alcance do equipamento é de 4 quilômetros.