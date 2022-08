Leandro Viccari integra dupla vencedora de festival em Barretos

O baririense Leandro Viccari, junto ao jauense Célio Negrão, venceram 36ª edição do festival de música Violeira Rose Abrão, ocorrida na noite de quinta-feira, 18, na cidade de Barretos (SP).

A dupla concorreu com a música inédita Tradição de Matuto, composto por Beto Júlio Guidini, da capital paulista. É a terceira vez consecutiva que Célio e Leandro ganham o festival.

Em Barretos ocorre neste mês de agosto a tradicional Festa do Peão, considerada a maior do país. O festival de música violeira integra a programação oficial do evento.