Janeiro tem outra edição do programa “Férias na Praça”

No mês de janeiro a Prefeitura de Bariri promove mais uma edição do “Férias na Praça”, desenvolvido através do Setor de Cultura. A iniciativa traz diversos brinquedos e atividades gratuitas para a garotada, sempre aos sábados e em locais públicos diferentes.

Neste sábado (14), as atividades ocorrem no Centro de Lazer do Trabalhador Filengão no bairro Livramento; dia 21 na Praça da Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores; e dia 28 no Centro de Lazer do Trabalhador Arrudão, nos Altos da Cidade.

Nestes dias, das 13h e 18h30, estarão disponíveis para a criançada brinquedos como pula-bola, toboágua, tobogã, centopeia, futebol de sabão e pula-pula. Logo após, das 19 às 22 horas, haverá a exibição de filmes infantis, com direito a pipoca e algodão doce.

O Férias na Praça visa o bem-estar e desenvolvimento das crianças do município e é realizado no período de férias escolares. O programa teve início em dezembro de 2021, sendo também realizado nos meses de janeiro e julho de 2022, retornando agora em janeiro de 2023.

Atenção! A Prefeitura de Bariri informa que em caso de mau tempo, o evento será remarcado para uma nova data.

Fonte: Assessoria de Comunicação