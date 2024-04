Cultura: Bariri recebe oficina sobre a vida de Charlie Chaplin

Dia 11 de abril, quinta-feira, Bariri recebe a oficina “Charlie Chaplin – A Vida é Comédia”, ministrada por Cássio Starling.

As atividades ocorrem no Centro Educacional, Cultural e de Exposição Mário Fava, a partir das 13h

O evento é realizado através do programa Pontos MIS, que vem a Bariri por meio de parceria entre o Setor de Coltura da Prefeitura de Bariri e a Secretaria Estadual de Cultura.

A oficina oferece imersão na vida e obra de Charlie Chaplin, um dos mais icônicos e influentes cineastas do século XX. Conhecido por seus personagens cativantes, humor físico e mensagens atemporais, Chaplin deixou um impacto duradouro no mundo do cinema e na cultura popular.

De acordo com a coordenadora do Setor de Cultura de Bariri, Raica Spedo, a oficina “Charlie Chaplin – A Vida é Comédia” é uma celebração do espírito criativo e humanista que define o legado do criador de Carlitos.

O palestrante Cássio Starling é pesquisador de história do audiovisual e mestre em Multimeios pela Unicamp. (Fonte: Assessoria de Comunicação)