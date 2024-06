Cultura: Aluno da Escola Modesto Masson ganha concurso de oratória

Vinícius Bruno de Campos, aluno do 9º ano da Emef Prefeito Modesto Masson, foi o vencedor do 1º Concurso de Oratória, realizado pelo Interact Club 21 de Setembro, em parceria com o Rotary Club 16 de Junho, ambos de Bariri.

A disputa envolveu alunos do 9º ano do Ensino Fundamental de Bariri e Itaju. Os candidatos, após seleção prévia, foram julgados durante audições realizadas no auditório do Museu Mário Fava. A noite de audições ocorreu sexta-feira (21).

O tema para dissertação foi “Impactos da Inteligência artificial na sociedade”. Cada candidato teve direito a cinco minutos para falar.

Pela conquista, Vinicius recebeu um PC Gamer completo. Os demais receberam certificado de participação.