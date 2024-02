Cultura: A viagem de Mário Fava é tema de música sertaneja

O musicista Juninho Caipira, de Piracicaba, compôs e gravou música raiz em homenagem ao mecânico Mário Fava, que junto ao tenente Leônidas Borges de Oliveira e ao engenheiro Francisco Lopes da Cruz, realizaram a maior aventura automobilística da terra.

O título da música é “Três Heróis Brasileiros” e, segundo o autor, o objetivo é fazer com que a grande façanha fique ainda mais conhecida.

Os três, a bordo de um Ford T, passaram 10 anos percorrendo o continente americano, atravessaram 15 países diferentes para traçar a rota que ficaria conhecida como Rodovia Panamericana.

De acordo com o curador do Museu Mário Fava de Bariri, José Augusto Barboza Cava, o Cavinha, “a música reporta fielmente a saga dos três heróis brasileiros. É uma moda sertaneja raiz muito boa”.

A canção “Três Heróis Brasileiros” pode ser conferida no canal de Youtube Juninho Caipira. Acesse e divulgue a obra. (Fonte: Museu Mario Fava)