Bariri: Live nesta sexta-feira, 8, vai ajudar Santa Casa, Apae e LAV

Nesta sexta-feira, 8, às 21h, ocorre a Live ‘Balada em Casa Black Melon’, com DJ Paulinho Pio. O evento será transmitido através do Facebook e Youtube do Jornal Candeia e vai arrecadar doações para três entidades de Bariri: Santa Casa, Apae e Lar Amor e Vida (Casa Abrigo).

As doações poderão ser feitas através de depósitos bancários feitos diretamente na conta das entidades e também por QR-Code. Para animar o transmissão, DJ Paulinho Pio apresenta músicas estilo Pop Dance Eletrônico, Latinas e Funk.

Também serão realizados sorteios, com interação ao vivo com os espectadores. O endereço para assistir é www.facebook.com/JornalCandeia/live/ ou https://youtu.be/5svBLeTLEmc